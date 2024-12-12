Дюков, Алаев и владельцы клубов РПЛ встретились с Хачатурянцем – его призвали вернуться в судейский корпус. Вопрос может быть рассмотрен в марте
Клубы Мир РПЛ призвали Ашота Хачатурянца вернуться в судейский корпус.
По информации «РБ Спорт», президент РФС Александр Дюков, глава РПЛ Александр Алаев и владельцы клубов лиги провели встречу с Хачатурянцем. Бывшему главе судейского комитета РФС выразили полное доверие и призвали вернуться в руководящие органы судейства.
Собщается, что Хачатурянц взял время на размышления. Вопрос может вернуться в повестку в марте 2025 года.
Хачатурянц возглавлял судейский комитет РФС и ЭСК с 2019 года. В 2021-2022 годах функционер был президентом РПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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