Дюков, Алаев и владельцы клубов РПЛ встретились с Хачатурянцем – его призвали вернуться в судейский корпус. Вопрос может быть рассмотрен в марте

Клубы Мир РПЛ призвали Ашота Хачатурянца вернуться в судейский корпус.

По информации «РБ Спорт», президент РФС Александр Дюков, глава РПЛ Александр Алаев и владельцы клубов лиги провели встречу с Хачатурянцем . Бывшему главе судейского комитета РФС выразили полное доверие и призвали вернуться в руководящие органы судейства.

Собщается, что Хачатурянц взял время на размышления. Вопрос может вернуться в повестку в марте 2025 года.

Хачатурянц возглавлял судейский комитет РФС и ЭСК с 2019 года. В 2021-2022 годах функционер был президентом РПЛ.