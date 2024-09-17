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  • Тонали о зависимости от ставок: «У меня было две жизни, я был замкнутым, не разговаривал с людьми. Теперь я один человек, с директором, с персоналом, с командой, я – Сандро»
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Тонали о зависимости от ставок: «У меня было две жизни, я был замкнутым, не разговаривал с людьми. Теперь я один человек, с директором, с персоналом, с командой, я – Сандро»

Сандро Тонали рассказал об изменениях, произошедших с ним после реабилитации.

«До ошибки у меня было две жизни, – потому что я был очень замкнутым и никогда не разговаривал с людьми, даже на тренировках, даже с персоналом. Сейчас все совсем по-другому. Каждый день отличается, особенно в отношениях с персоналом и моими партнерами по команде, потому что теперь нормально разговаривать каждый день, нормально иметь отношения. Когда я прихожу на тренировочное поле, я теперь один и тот же человек, и со спортивным директором, и с персоналом, и с партнерами.

До этих 10 месяцев, до последнего года, не знаю, все было немного иначе, потому что я был другим человеком. Я был двумя разными людьми в жизни и в футболе. А теперь я один человек, один. Когда я разговариваю с тренером, я – Сандро. Когда я играю, я – Сандро. Когда я возвращаюсь в Италию, я – Сандро. Я понял это за последний год и за эти 10 месяцев.

Мне не хватало футбола, мне не хватало стадиона, эмоций на поле. Но теперь я вернулся, и я вернулся, думаю, очень хорошо. Я поговорил с командой и со спортивным директором. Генеральный директор был доволен. Я понял свою ошибку.

Бруно Гимараэс и Жоэлинтон поддерживали меня каждый день во время отстранения. Триппьер и капитан Джамаал [Ласселс] – эти четверо, наверное, поддерживали меня больше всего. Но все игроки и вся команда… Это стало для меня сюрпризом, потому что я был новым игроком. Я был здесь всего два месяца. Но каждый человек в городе, от тех, кто работает в «Ньюкасле», до всех, кто живет здесь, поддерживали и помогали мне», – сказал полузащитник «Ньюкасла» в интервью Sky Sport UK.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Gianlucadimarzio.com
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
logoКиран Триппьер
logoЭдди Хау
logoДжамаал Ласселс
logoЖоэлинтон
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logoБруно Гимараэс
logoСандро Тонали
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