Доннарумма, Мальдини, Димарко, Тонали, Ди Лоренцо и Ретеги – в заявке сборной Италии на матчи с Францией и Бельгией

Сборная Италии огласила заявку на ближайшие матчи.

В ноябре команда Лучано Спаллетти встретится со сборными Бельгии и Франции. Матч против бельгийцев пройдет на выезде 14 ноября, игра с Францией – дома 17 ноября.

Впервые в сборную вызваны защитник «Фиорентины» Пьетро Комуццо , защитник «Ювентуса » Николо Савона и полузащитник «Лацио» Николо Ровелла .

Полный состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ »), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);

Защитники: Алессандро Бастони , Федерико Димарко (оба – «Интер»), Алессандро Буонджорно , Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Андреа Камбьязо , Федерико Гатти , Николо Савона (все трое – «Ювентус»), Пьетро Комуццо («Фиорентина»), Калеб Околи («Лестер »), Дестини Удоджи («Тоттенхэм »);

Полузащитники: Николо Барелла , Давиде Фраттези (оба – «Интер »), Никколо Пизилли («Рома» ), Самуэле Риччи («Торино »), Николо Ровелла («Лацио »), Сандро Тонали («Ньюкасл »);

Нападающие: Мойзе Кин («Фиорентина »), Даниэль Мальдини («Монца »), Джакомо Распадори («Наполи »), Матео Ретеги («Аталанта »).