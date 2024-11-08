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Доннарумма, Мальдини, Димарко, Тонали, Ди Лоренцо и Ретеги – в заявке сборной Италии на матчи с Францией и Бельгией

Сборная Италии огласила заявку на ближайшие матчи.

В ноябре команда Лучано Спаллетти встретится со сборными Бельгии и Франции. Матч против бельгийцев пройдет на выезде 14 ноября, игра с Францией – дома 17 ноября.

Впервые в сборную вызваны защитник «Фиорентины» Пьетро Комуццо, защитник «Ювентуса» Николо Савона и полузащитник «Лацио» Николо Ровелла.

Полный состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);

Защитники: Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба – «Интер»), Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти, Николо Савона (все трое – «Ювентус»), Пьетро Комуццо («Фиорентина»), Калеб ОколиЛестер»), Дестини УдоджиТоттенхэм»);

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Никколо ПизиллиРома»), Самуэле РиччиТорино»), Николо Ровелла («Лацио»), Сандро ТоналиНьюкасл»);

Нападающие: Мойзе КинФиорентина»), Даниэль МальдиниМонца»), Джакомо РаспадориНаполи»), Матео РетегиАталанта»).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Итальянской федерации футбола
logoПСЖ
logoИнтер
logoРома
logoЛацио
logoАталанта
logoТорино
logoФиорентина
logoЛучано Спаллетти
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logoСборная Италии по футболу
logoсерия А Италия
logoСборная Бельгии по футболу
logoНаполи
logoТоттенхэм
logoЛестер
logoМонца
logoФедерико Димарко
logoГульельмо Викарио
logoНиколо Барелла
logoАлекс Мерет
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМойзе Кин
logoЛига наций УЕФА
logoДавиде Фраттези
logoАлессандро Бастони
logoАлессандро Буонджорно
logoСандро Тонали
logoДжованни Ди Лоренцо
logoМатео Ретеги
logoКалеб Околи
logoНиколо Ровелла
logoДаниэль Мальдини
logoДжакомо Распадори
logoСамуэле Риччи
logoАндреа Камбьязо
logoДестини Удоджи
logoФедерико Гатти
logoНикколо Пизилли
logoПьетро Комуццо
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