Доннарумма, Мальдини, Димарко, Тонали, Ди Лоренцо и Ретеги – в заявке сборной Италии на матчи с Францией и Бельгией
В ноябре команда Лучано Спаллетти встретится со сборными Бельгии и Франции. Матч против бельгийцев пройдет на выезде 14 ноября, игра с Францией – дома 17 ноября.
Впервые в сборную вызваны защитник «Фиорентины» Пьетро Комуццо, защитник «Ювентуса» Николо Савона и полузащитник «Лацио» Николо Ровелла.
Полный состав команды выглядит следующим образом:
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);
Защитники: Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба – «Интер»), Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти, Николо Савона (все трое – «Ювентус»), Пьетро Комуццо («Фиорентина»), Калеб Околи («Лестер»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»);
Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Никколо Пизилли («Рома»), Самуэле Риччи («Торино»), Николо Ровелла («Лацио»), Сандро Тонали («Ньюкасл»);
Нападающие: Мойзе Кин («Фиорентина»), Даниэль Мальдини («Монца»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Аталанта»).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий