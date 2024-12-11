«Краснодар» много внимания обращает на судей, много фолит. Раньше у полузащитников были развязаны руки, сейчас они зависимы от Кордобы». Ещенко о недостатках команды
Андрей Ещенко оценил игру «Краснодара» в первой части сезона Мир РПЛ.
– Я мог предположить, что «Краснодар» уйдет на зимнюю паузу первым. Учитывая, как они закончили прошлый сезон.
– Какие у «Краснодара» слабые стороны?
– Команда много внимания обращает на судей, много фолит. И не создает так много моментов, как раньше.
Может быть, это происходит, потому что игра заточена на одного нападающего. Раньше у полузащитников были развязаны руки, сейчас они зависимы от Кордобы, – сказал экс-защитник сборной России.
После 18 туров в РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков. Краснодарцы забили 34 гола, пропустив при этом 12 мячей.
«Краснодару» против судей приходилось бороться все время, кажется, они были против нас». Кордоба о первой части сезона
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем