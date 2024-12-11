«Краснодар» много внимания обращает на судей, много фолит. Раньше у полузащитников были развязаны руки, сейчас они зависимы от Кордобы». Ещенко о недостатках команды

Андрей Ещенко оценил игру «Краснодара» в первой части сезона Мир РПЛ.

– Я мог предположить, что «Краснодар» уйдет на зимнюю паузу первым. Учитывая, как они закончили прошлый сезон.

– Какие у «Краснодара» слабые стороны?

– Команда много внимания обращает на судей, много фолит. И не создает так много моментов, как раньше.

Может быть, это происходит, потому что игра заточена на одного нападающего. Раньше у полузащитников были развязаны руки, сейчас они зависимы от Кордобы, – сказал экс-защитник сборной России.

После 18 туров в РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков. Краснодарцы забили 34 гола, пропустив при этом 12 мячей.

«Краснодару» против судей приходилось бороться все время, кажется, они были против нас». Кордоба о первой части сезона