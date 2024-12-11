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  • Ибрагимович о Пулишиче: «Ему не нравится быть Капитаном Америкой. Но мне насрать, если это оказывает больше давления. Это его вина – не был бы так хорош, мы бы ничего не просили»
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Ибрагимович о Пулишиче: «Ему не нравится быть Капитаном Америкой. Но мне насрать, если это оказывает больше давления. Это его вина – не был бы так хорош, мы бы ничего не просили»

Златан Ибрагимович высказался о качествах Кристиана Пулишича.

В документальном фильме об игроке «Милана» и сборной США Ибрагимович заявил, что единственное «немного негативное» в полузащитнике то, что он «слегка тихий».

«Он известен как Капитан Америка, но ему не нравится быть Капитаном Америкой. Возможно, он не видит себя супергероем. Он играет из глубины и твердо стоит на ногах.

Но ты Капитан Америка, мне насрать, что ты говоришь, ты им являешься. Если это оказывает на тебя больше давления, мне все равно. Это его собственная вина – если бы не был так хорош, мы бы ничего от него не просили», – заявил советник владельца «Милана».

В этом сезоне Пулишич забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в Серии А. Также на его счету 3 гола в Лиге чемпионов. Подробная статистика американца доступна здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoМилан
logoКристиан Пулишич
logoсерия А Италия
logoСборная США по футболу
logoЗлатан Ибрагимович
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