Кристиан Пулишич: «Горжусь, что я американец и представляю свою страну в Европе. Надеюсь, это вдохновит детей в США, и они скажут: «Может, я смогу так же»

Кристиан Пулишич надеется, что в Европе будет больше игроков из США.

– Я очень горжусь тем, что я американец. Надеюсь, то, что я делаю на поле, вдохновит детей в Соединенных Штатах, и они скажут: «Может быть, я смогу поехать в Европу и делать то же самое».

Я брал пример с нескольких американцев, которые играли в Европе, но немногие играли на самом высоком уровне. Теперь вы можете видеть, что в Европе играет все больше и больше американских игроков. Видеть поддержку на родине, наблюдать, как выросла игра за последние десять лет, которые я провел в Европе, – нечто действительно особенное для меня. Я горжусь тем, что представляю свою страну.

[Переезд в Европу] немного пугал меня, американца, покидающего страну и свою семью. Я понял, что действительно хочу поехать в Европу, мне хотелось испытать себя в поединках с лучшими, хотелось играть в Европе на самом высоком уровне. Нужно было просто найти подходящее время.

Меня заметили несколько европейских команд. Потом у меня появилась возможность поехать в академию «Боруссии » Дортмунд. Я благодарен клубу за то, как они относились ко мне, и за предоставленную возможность поиграть с профессионалами. Несмотря на то, что я еще не был готов физически, они знали, что у меня есть способности.

– Что вы чувствовали, выиграв Лигу чемпионов с «Челси»?

– Я никогда не забуду этот опыт. Победа в Лиге чемпионов – мечта моего детства. Участие в [финале], победа в Лиге чемпионов – один из лучших моментов в моей жизни, невероятное воспоминание, – сказал полузащитник «Милана » и сборной США .