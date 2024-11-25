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Пулишич о целях «Милана»: «Мы всегда стремимся побеждать и выигрывать титулы. ЛЧ – один из важнейших турниров, хотим пройти как можно дальше»

Кристиан Пулишич высказался об амбициях «Милана» в нынешнем сезоне.

«Наш клуб всегда стремится к победам. Мы хотим завоевывать титулы. Думаю, это видно по атмосфере. Это важно для нашего клуба.

Учитывая всю историю клуба, выходя на тренировочное поле, мы чувствуем, что мы здесь для того, чтобы получить удовольствие, но мы хотим побеждать.

Лига чемпионов всегда будет одним из важнейших турниров, в которых мы участвуем. Поэтому мы хотим продолжать добиваться результатов и дать себе возможность далеко продвинуться в турнире», – сказал полузащитник «Милана».

Завтра «Милан» сыграет на выезде со «Слованом» из Братиславы в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. «Россонери» занимают 20-е место в таблице, набрав 6 очков в 4 матчах.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Calciomercato
logoМилан
logoКристиан Пулишич
logoСлован Братислава
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсерия А Италия
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