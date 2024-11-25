Пулишич о целях «Милана»: «Мы всегда стремимся побеждать и выигрывать титулы. ЛЧ – один из важнейших турниров, хотим пройти как можно дальше»
Кристиан Пулишич высказался об амбициях «Милана» в нынешнем сезоне.
«Наш клуб всегда стремится к победам. Мы хотим завоевывать титулы. Думаю, это видно по атмосфере. Это важно для нашего клуба.
Учитывая всю историю клуба, выходя на тренировочное поле, мы чувствуем, что мы здесь для того, чтобы получить удовольствие, но мы хотим побеждать.
Лига чемпионов всегда будет одним из важнейших турниров, в которых мы участвуем. Поэтому мы хотим продолжать добиваться результатов и дать себе возможность далеко продвинуться в турнире», – сказал полузащитник «Милана».
Завтра «Милан» сыграет на выезде со «Слованом» из Братиславы в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. «Россонери» занимают 20-е место в таблице, набрав 6 очков в 4 матчах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Calciomercato
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости