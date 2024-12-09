У Пулишича надрыв икроножной мышцы. Хавбек «Милана» может не сыграть до января

Кристиан Пулишич может не сыграть до января из-за травмы.

Полузащитник «Милана » получил повреждение в пятницу в матче с «Аталантой» (1:2) в 15-м туре Серии А.

По результатам МРТ игроку диагностировали надрыв икроножной мышцы правой ноги. Повторное исследование будет проведено через неделю.

Сообщается, что футболист может выбыть до января. Вероятно, он сможет вернуться к матчу полуфинала Суперкубка Италии против «Ювентуса », который пройдет в Саудовской Аравии 3 января.

В этом сезоне Пулишич забил 5 голов и отдал четыре результативные передачи в Серии А. Также на его счету 3 гола в Лиге чемпионов. Подробная статистика американца доступна по ссылке .