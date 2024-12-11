Экс-защитник «МЮ» О’Ши о сравнениях Гарначо с Роналду: «Криштиану забивал и отдавал голевые в каждом матче. Пока вы не достигли такой же стабильности, нужно работать на команду»
«Конечно, было несколько впечатляющих голов, которые очень похожи [на голы Роналду], но Алехандро придется продолжать совершенствоваться. Роналду могли сходить с рук определенные вещи на поле – в конце концов, его товарищи по команде были бы рады, если бы он не убегал и не гонялся за мячом, – потому что он был продуктивен, всегда забивал и отдавал голевые, всегда давал конечный результат.
Пока вы не достигли такого уровня стабильности, нужно также на должном уровне работать на команду – это касается не только Гарначо, все игроки должны это понимать. Если вы не будете отрабатывать в обороне и выполнять черновую работу, товарищи по команде будут не очень довольны, если только вы не забиваете и не отдаете голевые в каждом матче», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
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