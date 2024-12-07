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Гарначо – главный фаворит на премию Пушкаша за лучший гол года по версии букмекеров

Букмекеры считают Алехандро Гарначо фаворитом на премию Пушкаша за лучший гол года от ФИФА.

Ранее стали известны номинанты на этот приз. Букмекеры считают, что гол Гарначо, забитый в ворота «Эвертона» 23 ноября 2023-го, будет признан самым красивым.

Награда носит имя бывшего капитана сборной Венгрии Ференца Пушкаша. Приз вручат на церемонии The Best 27 декабря в Дубае.

Обладатель премии Пушкаша в 2024 году по версии букмекеров:

1. Алехандро Гарначо («Эвертон» – «Манчестер Юнайтед», 26 ноября 2023) – 2.25;

2. Яссин Бензия (Алжир – ЮАР, 27 марта 2024) – 2.50; 

3. Мохаммед Кудус («Вест Хэм» – «Фрайбург», 14 марта 2024) – 3.00; 

4. Вальтер Боу («Ланус» – «Тигре», 5 августа 2024) – 5.00;

5. Денис Омеди («Кампала Сити» Консил – «Китара», 6 августа 2024) – 7.50; 

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «че поставить»
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