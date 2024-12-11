Александр Сильянов: «Вожу в Дубай друзей, они никогда не были на море. Все для друзей»
Александр Сильянов из «Локомотива» возит друзей на отдых в Дубай.
– Планирую отдохнуть в Дубае с девушкой, Новый год встречу в Москве.
– Затратно ли сейчас из-за курса летать в ОАЭ?
– Ну, да. Но я туда везу друзей, которые никогда там не были. Для них все делаю (смеется).
В прошлом году я отвозил туда маму, она никогда там не была. До этого ездили туда с двумя другими друзьями, сейчас они работают, не могут.
Я вот сейчас других друзей везу, которые никогда не были на море. Вывожу, как говорится. Все для друзей, – рассказал защитник «Локомотива» Сильянов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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