Александр Сильянов: «Вожу в Дубай друзей, они никогда не были на море. Все для друзей»

Александр Сильянов из «Локомотива» возит друзей на отдых в Дубай.

– Планирую отдохнуть в Дубае с девушкой, Новый год встречу в Москве.

– Затратно ли сейчас из-за курса летать в ОАЭ?

– Ну, да. Но я туда везу друзей, которые никогда там не были. Для них все делаю (смеется).

В прошлом году я отвозил туда маму, она никогда там не была. До этого ездили туда с двумя другими друзьями, сейчас они работают, не могут.

Я вот сейчас других друзей везу, которые никогда не были на море. Вывожу, как говорится. Все для друзей, – рассказал защитник «Локомотива » Сильянов .