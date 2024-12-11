Владислав Радимов: «Гол Кассьерры надо было засчитывать, отматывать 20 секунд – перебор. При пенальти «Краснодара» прошло 6 секунд. Арбитры ничего не объясняют, судят как хотят»

Владислав Радимов считает, что судьи должны были засчитать гол Матео Кассьерры.

«Зенит» дома проиграл «Акрону » (1:2) в матче 18-го тура Мир РПЛ . Судья Владимир Москалев с ВАР отменил два гола «Зенита» – на 69-й и 98-й. Перед мячами Кассьерры и Лусиано Гонду была игра рукой у других футболистов «Зенита».

В матче «Краснодар» – «Локомотив» (0:0) арбитр Василий Казарцев отменил гол форварда «быков» Джона Кордобы из-за офсайда и не назначил пенальти за игру рукой защитника москвичей Максима Ненахова из-за того, что Александр Черников сфолил перед этим.

– Ну, второй отменили точно по делу, Нино рукой сыграл действительно, что там спорить.

А в первом Мостовой тоже сыграл рукой, но после этого прошло 20 секунд, «Зенит» успел до чужой штрафной дойти, развернуться, направление атаки сменить, подать с другого фланга...

Ну, мне кажется, фаза атаки разная должна существовать. Поэтому отматывать столько, я не знаю, как по правилам, но, мне кажется, перебор.

– И вот от этого момента очень кстати можно бросить мостик к такому же эпизоду в матче «Краснодара» с «Локомотивом», где Ненахов еще более откровенно сыграл рукой, и был пенальти, и его не назначили из-за нарушения против Воробьева, там где-то в середине поля...

– Да, моменты идентичны. Но в том моменте прошло шесть секунд, а здесь – двадцать! И в этом проблема судейского корпуса, что они никому не объясняют, судят как хотят.

Вы бы объяснили, мол, такой промежуток, такая фаза атак, но мне кажется, это не одна и та же атака, когда 20 секунд проходит, мяч доходит туда, обратно, возвращается, переводится на другой фланг...

Поэтому я больше сторонник того гола Кассьерры , который, конечно, засчитывать надо было. И не потому, что это «Зенит», забил бы так «Спартак», я бы точно так же сказал, – сказал бывший игрок «Зенита » Радимов .