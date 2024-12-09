Радимов поставил бы на «Спартак», если бы чемпионат не ушел на паузу: «Без вариантов. Ощущение, что они на мопедах, им какие‑то пропеллеры вставили, носятся как сумасшедшие»
Владислав Радимов впечатлен игрой «Спартака» в последних матчах.
– Если бы чемпионат не заканчивался, на кого бы вы сейчас поставили?
– По тому, как играют последнее время, однозначно «Спартак». Без вариантов. Такое ощущение, что они на мопедах сейчас ездят, им какие‑то пропеллеры вставили, и они носятся как сумасшедшие, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
«Спартак» выиграл 6 матчей подряд в Мир РПЛ. Красно-белые ушли на зимний перерыв, занимая третью строчку в турнирной таблице Мир РПЛ с 37 очками. Отставание от лидеров – «Краснодара» и «Зенита» – 2 балла.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости