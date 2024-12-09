Радимов поставил бы на «Спартак», если бы чемпионат не ушел на паузу: «Без вариантов. Ощущение, что они на мопедах, им какие‑то пропеллеры вставили, носятся как сумасшедшие»

Владислав Радимов впечатлен игрой «Спартака» в последних матчах.

– Если бы чемпионат не заканчивался, на кого бы вы сейчас поставили?

– По тому, как играют последнее время, однозначно «Спартак». Без вариантов. Такое ощущение, что они на мопедах сейчас ездят, им какие‑то пропеллеры вставили, и они носятся как сумасшедшие, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

«Спартак » выиграл 6 матчей подряд в Мир РПЛ. Красно-белые ушли на зимний перерыв, занимая третью строчку в турнирной таблице Мир РПЛ с 37 очками. Отставание от лидеров – «Краснодара» и «Зенита» – 2 балла.