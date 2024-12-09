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  • Радимов о «Спартаке»: «Ощущение, что 90 минут на мопедах ездят по полю. Прессингуют, все успевают, усталости нет. Физически выглядят отменно, я бы тоже хотел продолжить сезон на их месте»
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Радимов о «Спартаке»: «Ощущение, что 90 минут на мопедах ездят по полю. Прессингуют, все успевают, усталости нет. Физически выглядят отменно, я бы тоже хотел продолжить сезон на их месте»

Владислав Радимов отметил нынешнюю форму «Спартака» при Деяне Станковиче.

Перед зимней паузой красно-белые с 37 очками занимают 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Естественно, когда ты выигрываешь шесть матчей подряд, тебе хочется продолжать. Тем более, ты нагнал лидеров и поймал кураж. Мне очень нравится работа всего тренерского штаба «Спартака».

Физически команда выглядит отменно. Такое ощущение, что они 90 минут на мопедах ездят по полю. Они прессингуют все 90 минут, все успевают, при этом нет усталости. Вывести Угальде на совершенно другой уровень в списке бомбардиров – это тоже заслуга тренера.

Больше всего мне нравится работа полузащитников. Станкович и сам был полузащитником высокого уровня и играл в командах такого уровня. Перестроения, отбор, вторые мячи, игра вперед, страховка, перемещение тройки центральных полузащитников выглядят настолько идеальными, что хочется смотреть и смотреть.

Все на максимальных скоростях, это современный футбол, куда «Спартак» движется. Отсюда у них получается многое. Конечно, был бы я футболистом «Спартака», я бы тоже хотел, чтобы сезон продолжался, – сказал экс-игрок «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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logoДеян Станкович
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