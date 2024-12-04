Радимов о судьях: «Мешков профнепригоден или деградировал совсем? Президента лиги это устраивает? Меня нет. ЭСК скажет – ничего не было, и мы все будем обтекать»

Владислав Радимов считает, что судья Мир РПЛ профнепригоден или деградировал.

– Внизу вместе с Нижним борются за выживание «Факел» и «Оренбург». «Факел» в этом туре сыграл 0:0 в Махачкале, «Оренбург» проиграл «Акрону». Вот по этим матчам какие-то яркие эпизоды вспомните? Ну, наверное, понятно, что это пенальти неназначенный в Махачкале… Еще что-то можете отметить?

– Махачкала и «Факел » – две команды, максимум выжимающие. И там, и там тренер работает, мне кажется, на 5 баллов. Но по-другому просто невозможно там выжить. Дисциплина, стандарты, максимально возможная двигательная активность одних и других, помощь зрителей там и там на своей арене.

Сыграли вничью, но по очку уже неплохо для них, особенно для Пятибратова , который был безнадежным аутсайдером и опять их вывел на другой уровень. В этом плане и те и другие делают все возможное. Но нет исполнителей, чтобы играть в яркий атакующий футбол. Их просто нет. Они стараются по мере возможностей, как могут. Тут говорить нечего.

– А по пенальти есть что?

– Если это не пенальти… Вот честно скажу, у меня, кроме матерных, слов на это других нет. Ну просто нет. На ВАРе сидит Мешков, судит Карасев . Два судьи, которые умеют судить, знают, что такое футбол, я это видел своими глазами много раз.

Хорошо, с поля не увидел Карасев это. Бывает такое, да? Может, перекрыли момент, еще что-то. Но Мешков сидит у телевизора, он что, не видит пенальти? Он профнепригоден, получается? Или деградировал совсем. Почему он не позвал Карасева ВАР?

– Нет объяснений.

– Тут даже обсуждать нечего. Чудак сначала бьет по ноге и только потом попадает в мяч. И все, с кем я разговаривал, со мной согласны. Только Нагучев на «Матче » начал объяснять какие-то степени ошибки… Но в студии в тот день на этом стуле же сидел Мор, который отправил Тедеско в «Оренбург». Там, может быть, на этом месте есть какая-то аура, я не знаю.

Вы мне объясните, что делает там в судейском корпусе Мешков, который не позвал Карасева к ВАРу? Он сидит перед телевизором, получает за это денег, что он там сидит? Если не видит нарушения правил в штрафной площадке. Вы ему деньги за что платите?

А у меня вопрос дальше в Алаеву , президенту лиги. Что вы делаете для того, чтобы изменить что-то по судейству? Ничего не делаете. Вас это устраивает? Меня нет. Сейчас еще экспертная эта комиссия (ЭСК РФС – Спортс’‘) скажет, там ничего не было. И мы все будем обтекать.

А Нагучев пусть с собакой пойдет погуляет, а потом подумает – был там пенальти или нет, – сказал бывший игрок «Зенита» Радимов .