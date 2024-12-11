Энрике о 3:0 с «Зальцбургом»: «ПСЖ» улучшает разницу мячей, команда должна прибавлять во всех аспектах. Сложные матчи, которые мы провели, помогут нам в будущем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги игры с «Зальцбургом».

Парижский клуб выиграл матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0.

«Мы были сосредоточены и заслуженно победили. Мы улучшаем разницу забитых и пропущенных мячей, команда должна прибавлять во всех аспектах.

Сложные матчи, которые мы провели, помогут нам в будущем. Этот матч отличался от игр с ПСВ или «Атлетико», – сказал Энрике.