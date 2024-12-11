«ПСЖ» выиграл в ЛЧ впервые за 5 матчей – 3:0 с «Ред Буллом». Команда Энрике поднялась на 24-е место
У «ПСЖ» первая победа в 5 последних матчах Лиги чемпионов УЕФА.
Команда под руководством Луиса Энрике обыграла «Ред Булл» со счетом 3:0 в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов.
Это первая победа «ПСЖ» в 5 последних еврокубковых матчах. Ранее парижане проиграли «Баварии» (0:1), «Атлетико» (1:2), «Арсеналу» (0:2) и сыграли вничью с «ПСВ» (1:1). В первом туре «ПСЖ» обыграл «Жирону» с минимальным счетом.
После 6 туров у парижан 7 очков, они поднялись на 24-е место в турнирной таблице.
22 января «ПСЖ» примет «Манчестер Сити» в рамках 7-го тура Лиги чемпионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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