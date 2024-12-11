«ПСЖ» выиграл в ЛЧ впервые за 5 матчей – 3:0 с «Ред Буллом». Команда Энрике поднялась на 24-е место

У «ПСЖ» первая победа в 5 последних матчах Лиги чемпионов УЕФА.

Команда под руководством Луиса Энрике обыграла «Ред Булл » со счетом 3:0 в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Это первая победа «ПСЖ » в 5 последних еврокубковых матчах. Ранее парижане проиграли «Баварии» (0:1), «Атлетико» (1:2), «Арсеналу» (0:2) и сыграли вничью с «ПСВ» (1:1). В первом туре «ПСЖ» обыграл «Жирону» с минимальным счетом.

После 6 туров у парижан 7 очков, они поднялись на 24-е место в турнирной таблице.

22 января «ПСЖ» примет «Манчестер Сити» в рамках 7-го тура Лиги чемпионов.