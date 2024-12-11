Пивоваров о крыше на «ВТБ Арене»: «Такие инфраструктурные проекты требуют очень значительных инвестиций»

Гендиректор «Динамо» рассказал, почему на «ВТБ Арене» не возведена крышf.

«Разговоры о возведении крыши на «ВТБ Арене » были разные и были всегда, но такие инфраструктурные проекты требуют очень значительных инвестиций. И в целом практически никакая из действующих арен не позволяет конструктивно провести такую реконструкцию без существенного демонтажа большего количества конструкций.

Но несмотря на сложившиеся метеоусловия и непрекращающийся снегопад, поле в последнем домашнем матче «Динамо » против «Химок» (4:1) было хорошо подготовлено и очищено к началу встречи. Считаю, что условия проведения игры были нормальными», — сказал Павел Пивоваров .