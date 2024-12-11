Пивоваров о крыше на «ВТБ Арене»: «Такие инфраструктурные проекты требуют очень значительных инвестиций»
Гендиректор «Динамо» рассказал, почему на «ВТБ Арене» не возведена крышf.
«Разговоры о возведении крыши на «ВТБ Арене» были разные и были всегда, но такие инфраструктурные проекты требуют очень значительных инвестиций. И в целом практически никакая из действующих арен не позволяет конструктивно провести такую реконструкцию без существенного демонтажа большего количества конструкций.
Но несмотря на сложившиеся метеоусловия и непрекращающийся снегопад, поле в последнем домашнем матче «Динамо» против «Химок» (4:1) было хорошо подготовлено и очищено к началу встречи. Считаю, что условия проведения игры были нормальными», — сказал Павел Пивоваров.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости