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В Музее «Динамо» прошла ретро-елка. Мероприятие посетили гимнаст Далалоян и Яна Рудковская

7 декабря Музей «Динамо» организовал семейную ретро-елку.

Для гостей была организована насыщенная спортивная программа. Здесь разместились несколько активностей для детей: зеркальный каток, «снежный тир», батут, мини-театр, на специальных козлах профессиональный гимнаст показывал трюки, а юные участники могли перебираться от одной локации к другой на санках. На первом этаже были установлены праздничные фото-зоны, а также гостей приглашали на веранду, выполненную в стиле après-ski. 

Центром праздника стала сцена, как в «Голубом огоньке»: на ней выступили гимнастки с дисками «Грация» и приглашенный фокусник, а также прозвучали любимые песни эпохи 80-х – начала 90-х. Торжество не могло обойтись без Деда Мороза, который раздавал подарки и слушал стихи детей.

Ретро-елку в Музее «Динамо» посетили Яна Рудковская, Инга и Эдуард Берман, Надежда Стрелец, Анна Рудакова, Мария Моргун, Артур Далалоян, Марина Долилзе, Виктория Портфолио, Ян Янковский и другие.

Опубликовано: Sports
ВТБ Арена
logoАртур Далалоян
logoДинамо Москва
logoЯна Рудковская
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