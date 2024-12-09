В Музее «Динамо» прошла ретро-елка. Мероприятие посетили гимнаст Далалоян и Яна Рудковская

7 декабря Музей «Динамо» организовал семейную ретро-елку.

Для гостей была организована насыщенная спортивная программа. Здесь разместились несколько активностей для детей: зеркальный каток, «снежный тир», батут, мини-театр, на специальных козлах профессиональный гимнаст показывал трюки, а юные участники могли перебираться от одной локации к другой на санках. На первом этаже были установлены праздничные фото-зоны, а также гостей приглашали на веранду, выполненную в стиле après-ski.

Центром праздника стала сцена, как в «Голубом огоньке»: на ней выступили гимнастки с дисками «Грация» и приглашенный фокусник, а также прозвучали любимые песни эпохи 80-х – начала 90-х. Торжество не могло обойтись без Деда Мороза, который раздавал подарки и слушал стихи детей.

Ретро-елку в Музее «Динамо » посетили Яна Рудковская , Инга и Эдуард Берман, Надежда Стрелец, Анна Рудакова, Мария Моргун, Артур Далалоян , Марина Долилзе, Виктория Портфолио, Ян Янковский и другие.