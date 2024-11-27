Ровно 6 лет назад «ВТБ Арена» была введена в эксплуатацию. За это время на стадионе было проведено более 700 мероприятий
27 ноября 2018 года после длительной реконструкции был введен в эксплуатацию стадион «Динамо» под обновленным названием «ВТБ Арена».
«ВТБ Арена» – Центральный стадион «Динамо» – это единственный в России и мире спортивный и концертно-развлекательный комплекс, который объединяет под одной крышей хоккейную и футбольную арены, торговый комплекс «Арена Плаза» на первом этаже и подземный паркинг. Рядом находятся парк физкультуры и спорта «Динамо», городской квартал, концертная площадка «Академия» и спортивный кластер, в том числе, крытые корты и Академия спорта «Динамо».
«ВТБ Арена» является домашней площадкой для футбольного и хоккейного клубов «Динамо» Москва, а также одной из центральных концертных площадок.
За 6 лет здесь прошло более 700 мероприятий, включая такие знаковые события, как игры сборных России по футболу и хоккею, финалы Кубка по регби, Матчи Звезд КХЛ и Единой лиги ВТБ, первый финал Winline Медиалиги, многотысячные концерты отечественных и мировых звезд.
В том числе, «ВТБ Арена» предоставляет огромные возможности для проведения корпоративных и частных мероприятий. Любой желающий может арендовать VIP ложу, ресторан, ледовую арену или футбольный стадион. Команда арены готова предложить необычные сценарии для свадебных и тематических фотосессий, помочь в организации коммерческой съемки на льду или футбольном поле. Площадка-трансформер дает возможность провести мероприятие любого масштаба: от детского праздника до новогоднего корпоратива, тренинга или конференции.
На данный момент «ВТБ Арена» является одной из самых востребованных среди организаторов мероприятий и функционирует круглый год.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий