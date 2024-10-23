Секу Койта: «У нас с Пьяничем получается отличная связка. Рад своему первому голу, его очень долго ждали»
Секу Койта оценил свое взаимодействие с Миралемом Пьяничем.
Нападающий ЦСКА высказался после матча Фонбет Кубка России с «Ахматом» (1:0).
— Рад своему первому голу, его очень долго ждали. Я надеюсь, что это только начало. Мы выполнили свою основную задачу и вышли в следующий раунд. Надеюсь, принесу пользу дальше.
— Гол с передачи Пьянича — заготовка?
— Да, мы отрабатывали розыгрыш на тренировках. Не стоит говорить о том, насколько классный футболист Пьянич. У нас с ним получается отличная связка. Это важно, когда у футболистов такая связь.
— Команда с середины сентября не проигрывает. Как сохранить это?
— Самое главное — быть сконцентрированными. Надеюсь, продолжим победную серию и в чемпионате. Очень надеюсь, что следующие игры будут успешными, — сказал Койта.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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