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Секу Койта: «У нас с Пьяничем получается отличная связка. Рад своему первому голу, его очень долго ждали» 

Секу Койта оценил свое взаимодействие с Миралемом Пьяничем.

Нападающий ЦСКА высказался после матча Фонбет Кубка России с «Ахматом» (1:0).

— Рад своему первому голу, его очень долго ждали. Я надеюсь, что это только начало. Мы выполнили свою основную задачу и вышли в следующий раунд. Надеюсь, принесу пользу дальше.

— Гол с передачи Пьянича — заготовка?

— Да, мы отрабатывали розыгрыш на тренировках. Не стоит говорить о том, насколько классный футболист Пьянич. У нас с ним получается отличная связка. Это важно, когда у футболистов такая связь.

— Команда с середины сентября не проигрывает. Как сохранить это?

— Самое главное — быть сконцентрированными. Надеюсь, продолжим победную серию и в чемпионате. Очень надеюсь, что следующие игры будут успешными, — сказал Койта.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoМиралем Пьянич
logoСеку Койта
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