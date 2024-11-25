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Койта об 1+1 в 19 играх: «Не могу сказать, что моя адаптация в ЦСКА завершена. Я должен показать, чего стою как игрок»

Секу Койта считает, что его адаптация в ЦСКА еще не завершена.

В 19 матчах сезона во всех турнирах на счету нападающего армейцев 1 гол и 1 ассист.

«Не могу сказать, что моя адаптация в ЦСКА полностью завершена. Например, предыдущий матч с «Крыльями Советов» я провел далеко не на своем уровне. Но я должен показать, чего стою как игрок, какой я футболист.

Надеюсь, что в ближайшее время вы увидите хорошие результаты», — сказал Койта.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoСеку Койта
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
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