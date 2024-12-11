Личка о Бителло: «Если хочет остаться – это плюс для «Динамо». Если уйдет – клуб заработает хорошие деньги» 

Марцел Личка оценил ситуацию с возможным уходом Бителло из «Динамо».

«Понятно, что ко многим игрокам может быть интерес. Я как тренер лучше бы их всех закрыл в комнате и не выпускал. Но я тоже человек, как они. Если придет хорошее предложение клубу по игроку из Европы, например, как Захаряну из «Реал Сосьедад», то как можно тормозить карьеру футболиста?

С одной стороны, это будет потеря, с другой — игрок должен расти. Посмотрим, как будет. Если Бителло хочет остаться, то это будет только плюс для команды. Если уйдет, клуб заработает хорошие деньги и сможет дальше инвестировать, купить нового футболиста.

Игрок должен сам решать. Никто не будет насильно держать, если он действительно захочет уйти. Думаю, Бителло никуда не будет спешить. Если будет хорошее предложение, то может подумать. Если не будет хорошего предложения, он останется», — сказал тренер «Динамо».

Бителло о слухах про желание уйти из «Динамо»: «Не обращаю внимания на то, что говорят в прессе, все мысли о клубе. Мой контракт до 2028 года, предложений о будущем пока не было»