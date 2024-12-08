Бителло хочет приблизиться к бразильцам «Зенита» по зарплате. Агент попросил «Динамо» повысить оклад хавбека (Константин Алексеев)
Бителло хочет больше зарабатывать в «Динамо».
Ранее появилась информация о том, что бразильский полузащитник хочет покинуть московский клуб из-за политической ситуации. Он интересен «Ботафого».
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, бело-голубые еще не получали предложений о трансфере.
Агент игрока обратился в «Динамо» с просьбой повысить его клиенту зарплату. Хавбек «хотел бы немного приблизиться» к своим соотечественникам из «Зенита» по уровню дохода.
«Судя по предложению агента, непременного желания покинуть Россию у Бителло нет», – пишет Алексеев.
Отмечается, что в контракте игрока, действующем до 2028 года, нет отступных.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
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