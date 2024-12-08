Бителло хочет приблизиться к бразильцам «Зенита» по зарплате. Агент попросил «Динамо» повысить оклад хавбека (Константин Алексеев)

Бителло хочет больше зарабатывать в «Динамо».

Ранее появилась информация о том, что бразильский полузащитник хочет покинуть московский клуб из-за политической ситуации. Он интересен «Ботафого».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, бело-голубые еще не получали предложений о трансфере.

Агент игрока обратился в «Динамо » с просьбой повысить его клиенту зарплату. Хавбек «хотел бы немного приблизиться» к своим соотечественникам из «Зенита » по уровню дохода.

«Судя по предложению агента, непременного желания покинуть Россию у Бителло нет», – пишет Алексеев.

Отмечается, что в контракте игрока, действующем до 2028 года, нет отступных.