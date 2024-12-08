Бителло догнал Вендела по ассистам в РПЛ – у обоих по 8. Хавбек «Динамо» отдал пас на гол Тюкавина «Химкам»
Бителло сравнялся с Венделом по ассистам в матчах чемпионата России.
«Динамо» принимает «Химки» (1:0, первый тайм) в 18-м туре Мир РПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Бразилец отдал результативную передачу на гол Константина Тюкавина на 14-й минуте игры.
Теперь на счету полузащитника 8 ассистов, столько же у Вендела из «Зенита».
Подробная статистика Бителло доступна по ссылке.
Бителло хочет покинуть «Динамо» из-за затянувшегося конфликта России и Украины и вернуться в Бразилию. Игрок интересен «Ботафого» (Globo)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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