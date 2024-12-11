  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гасперини о 2:3 от «Реала»: «Настоящий праздник футбола, обе команды старались победить. «Аталанта» смело играла против великих чемпионов и проиграла по счету, но не по игре»
8

Гасперини о 2:3 от «Реала»: «Настоящий праздник футбола, обе команды старались победить. «Аталанта» смело играла против великих чемпионов и проиграла по счету, но не по игре»

Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение «Аталанты» от «Реала».

Итальянская команда проиграла матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:3. 

«Обе команды хотели играть в футбол, не было ни затяжек времени, ни симуляций, обе команды старались победить, используя свои сильные стороны. Это был отличный футбол.

Естественно, мы немного разочарованы, но мы многому учимся на этих матчах. Нам просто не хватает мелких деталей, но мы смело играли против великих чемпионов. Мы проиграли по счету, но не по игре, и это поможет нам сделать еще один маленький шаг вперед.

Есть много положительных моментов, это мотивирует нас продолжать совершенствоваться. Мы слишком медленно перемещали мяч, а «Реал» хорошо закрывался, поэтому нам пришлось ускорить игру.

Мы хорошо владели инициативой и могли бы играть опаснее перед воротами, но это был действительно поучительный опыт для нас, это точно. Нам грустно проигрывать после долгой череды положительных результатов, и мы знаем, что у нас был шанс сравнять счет, и это тоже расстраивает.

Это был потрясающий вечер, настоящий праздник футбола, и были довольны тем, что увидели отличный матч. Это одна из наших главных целей», – сказал главный тренер «Аталанты». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football Italia
logoсерия А Италия
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДжан Пьеро Гасперини
logoАталанта
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Фернандес о пенальти «Реалу»: «У Тчуамени обе ноги стоят на земле, он ничего не делает, чтобы сбить Колашинаца. Это не 11-метровый»
35сегодня, 21:36Фото
«Велика вероятность, что именно «Реал» прервет потрясающую серию «Аталанты». Прогноз Юры Ла Саета с коэффициентом 17.00
сегодня, 19:18
«Реал» выиграл 10 матчей подряд против команд из Италии за пределами Испании
4сегодня, 10:57
Иличич о «Реале»: «Они могут здорово страдать, но в итоге всегда побеждают – удивительно. Это сильнейший клуб всех времен, никогда не слышал, чтобы кто-то хотел оттуда уйти»
14сегодня, 08:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Компани о 5:1 с «Шахтером»: «Бавария» доминировала, но всегда можно играть лучше. Мы могли выиграть 5:0, и я бы все равно сказал, что нам нужно улучшать игру»
327 минут назад
Анчелотти о 3:2 с «Аталантой»: «Очень важная победа. Финишировать в топ-8 сложно, но у нас есть еще две игры. Травма Мбаппе не кажется серьезной»
951 минуту назад
«Интер» впервые в сезоне ЛЧ проиграл и пропустил – в 6-м матче. Было 4 победы и ничья с общим счетом 7:0
12сегодня, 22:07
Лига чемпионов. «Реал» одолел «Аталанту», «Бавария» забила 5 голов «Шахтеру», «Ливерпуль» победил «Жирону», «ПСЖ» разгромил «Зальцбург», «Байер» был сильнее «Интера»
837сегодня, 22:04
«ПСЖ» выиграл в ЛЧ впервые за 5 матчей – 3:0 с «Ред Буллом». Команда Энрике поднялась на 24-е место
5сегодня, 22:03
«Реал» выиграл 3 из 4 последних матчей. Сегодня – у «Аталанты» в ЛЧ
48сегодня, 21:56
Мюллер забил в 16 сезонах ЛЧ – столько же у Роналду и Гиггза. Только у Месси и Бензема больше – 18 сезонов
11сегодня, 21:54
«Реал» одолел «Аталанту» на выезде – 3:2! Мбаппе, Винисиус и Беллингем забили, Килиан травмировался
308сегодня, 21:53
«Байер» обыграл «Интер» благодаря голу Мукиеле на 90-й – 1:0
48сегодня, 21:48
Миодраг Божович: «В Европе не берут русских игроков, потому что там процветает русофобия. Сейчас такая мода – русских не любят, но скоро все поменяется»
45сегодня, 21:37
Ко всем новостям
Последние новости
Индзаги о 0:1 с «Байером»: «Поражение не влияет на путь «Интера» в ЛЧ, завтра мы все равно будем в топ-8. Нужно было качественнее играть в нападении»
134 минуты назад
Энрике о 3:0 с «Зальцбургом»: «ПСЖ» улучшает разницу мячей, команда должна прибавлять во всех аспектах. Сложные матчи, которые мы провели, помогут нам в будущем»
58 минут назад
«Бавария» разгромила «Шахтер» – 5:1. У Олисе 2+1, у Мусиалы гол и ассист
16сегодня, 21:55
«ПСЖ» без Сафонова разгромил «Ред Булл» – 3:0. У Хакими голевые на Рамуша и Дуэ
15сегодня, 21:52
Мостовой о сборной: «Какой футбол, если будем играть с Брунеем?! Монголия осталась, какие-нибудь Сейшельские острова. Будем в рейтинге ФИФА в топ-3, рекорды ставить»
7сегодня, 21:38
Робертсон о новом формате ЛЧ: «Приятно приезжать в новые места, а не застрять в группе с 3 командами. Все получили удовольствие от изменений, думаю»
9сегодня, 21:26
Защитник «Спартака» Чернов: «Всегда можно бороться за чемпионство, и с «Зенитом» в том числе. У нас хороший чемпионат – все могут друг у друга очки отобрать»
3сегодня, 21:13
Шахин о календаре: «Слишком перегружен. Футбол изменился, игроки работают на пределе возможностей. Гвардиола и Клопп поднимали этот вопрос, но ФИФА не отреагировала»
1сегодня, 20:55
Уэбб о неудалении Кайседо за удар Сарру в голень: «Это необдуманное действие, но не грубая игра, нет чрезмерного применения силы. Должна быть желтая»
5сегодня, 20:10
Флик о Ямале: «Несравненный талант, он может выкладываться по полной в каждой игре. Ламин показал, что может играть решающую роль»
2сегодня, 19:47