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  • «Велика вероятность, что именно «Реал» прервет потрясающую серию «Аталанты». Прогноз Юры Ла Саета с коэффициентом 17.00
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«Велика вероятность, что именно «Реал» прервет потрясающую серию «Аталанты». Прогноз Юры Ла Саета с коэффициентом 17.00

Юра Ла Саета сделал прогноз на матч 5-го тура общего этапа ЛЧ между «Аталантой» и «Реалом».

Клубный редактор Спортса’’ по «Реалу» поставил на победу мадридцев со счетом 3:1 по коэффициенту 17.00.

«Аталанта» сметает всех и вся: у команды Гасперини уже девять побед подряд, а последнее поражение случилось еще в сентябре. Но в ближайшем матче им предстоит сыграть против действующего чемпиона Европы в лице «Реала», которому просто необходима победа для исправления ситуации в таблице Лиги чемпионов.

Мы уже неоднократно видели, как подопечные Карло Анчелотти выдают свою лучшую версию в самые критические моменты. К тому же, «Аталанта» Гасперини довольно удобный соперник для «Мадрида» (три победы с общим счетом 6:1), поэтому велика вероятность, что именно «Реал» прервет потрясающую серию клуба из Бергамо.

Точный счет 1:3 в пользу «Реала» с коэффициентом 17.00 от наших партнеров выглядит слишком соблазнительно, чтобы пройти мимо», – заявил Ла Саета.

Матч пройдет 10 декабря и начнется в 23:00 мск.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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