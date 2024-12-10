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  • Иличич о «Реале»: «Они могут здорово страдать, но в итоге всегда побеждают – удивительно. Это сильнейший клуб всех времен, никогда не слышал, чтобы кто-то хотел оттуда уйти»
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Иличич о «Реале»: «Они могут здорово страдать, но в итоге всегда побеждают – удивительно. Это сильнейший клуб всех времен, никогда не слышал, чтобы кто-то хотел оттуда уйти»

Йосип Иличич рассказал, чем его удивляет «Реал».

Бывший полузащитник «Аталанты», выступающий за «Марибор», поделился воспоминаниями о домашнем матче с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21. Команда из Бергамо уступила со счетом 0:1, а затем проиграла в ответном матче (1:3).

«Первое, что вспоминается, – это то, что я вышел на замену… И снова ушел. Мы остались вдесятером. И я немного поссорился с тренером. Я был игроком, который должен был держать мяч, в меньшинстве мне было труднее.

Мне запомнилось еще одно чувство. В определенные моменты казалось, что мы намного сильнее «Реала». Но это явно было не так. Вы играете против сильнейшего клуба всех времен, самого значимого в мире, им нужен всего лишь миллиметр, чтобы переломить ход матча.

Удивительно, как такая сильная команда может так здорово страдать, но в итоге всегда побеждает. Играя против них, понимаешь, в чем дело. Должно быть, носить эту футболку – это нечто особенное, я никогда не слышал, чтобы кто-то хотел покинуть «Реал». Тем не менее, я надеюсь, что во вторник им будет еще труднее, и они проиграют», – сказал Иличич.

Сегодня «Аталанта» примет «Реал» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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