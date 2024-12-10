«Реал» выиграл 10 матчей подряд против команд из Италии за пределами Испании
«Аталанта» примет «Реал» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Реал» выиграл 10 последних матчей против итальянских команд за пределами Испании – 8 игр в рамках группового этапа и плей-офф ЛЧ, а также матч за Суперкубок Европы-2024 в Варшаве и финал ЛЧ-2016/17 в Кардиффе.
Букмекеры дают коэффициент 2.70 на продление серии – победу «Реала».
Матч состоится 10 декабря и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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