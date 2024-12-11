«Реал» выиграл 3 из 4 последних матчей. Сегодня – у «Аталанты» в ЛЧ
«Реал» выиграл 3 из 4 последних матчей.
Сегодня команда Карло Анчелотти обыграла «Аталанту» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:2).
В 4 последних играх мадридцы потерпели лишь одно поражение – от «Атлетика» (1:2).
14 декабря «сливочные» встретятся с «Райо Вальекано» в рамках 17-го тура Ла Лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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