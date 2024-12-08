Анчелотти о 3:0 с «Жироной»: «Важная победа, «Реал» постепенно возвращается на свой уровень. Проблемой этой команды всегда будет защита, с такой качественной атакой голы будут»

Карло Анчелотти подвел итог матча «Реала» с «Жироной» (3:0) в 16-м туре Ла Лиги.

«Важный матч, важная победа. Мы неплохо держались, когда они надавили сильнее. Когда мы забиваем, мы очень хорошо контролируем ситуацию, лучше владеем мячом. Мы провели очень удачный второй тайм, забили два хороших гола. Мы довольны.

Травма Менди – большая потеря, но такова ситуация, нужно продержаться до Рождества. В двух матчах мы потерпели поражение от очень сильных соперников, но в остальных мы справились очень хорошо, проявили стойкость и целеустремленность. Все много работали, в том числе нападающие, Браим , Джуд , Гюлер проделали очень хорошую работу...

Проблемой этой команды всегда будет защита. Если мы будем хорошо защищаться, мы обязательно выиграем, с нашим качеством [атаки] голы будут.

Постепенно мы возвращаемся на наш уровень. Мы завершили [матч] с хорошими чувствами. Кажется, это было легко, но нам пришлось побороться. В Бергамо нас ждет еще один очень сильный соперник с великолепной динамикой, мы постараемся показать себя с лучшей стороны», – сказал главный тренер «Реала » в интервью Real Madrid TV.