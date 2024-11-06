Анчелотти после 1:3 с «Миланом»: «Реал» плохо обороняется, нам не хватает твердости – стоит обеспокоиться. Наши проблем не индивидуальные, а командные – нужно найти лучшую версию себя»
Мадридская команда уступила (1:3) в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов и впервые с сезона-2022/23 потерпела 2 поражения подряд.
– Вы чем-то обеспокоены?
– Нам стоит [беспокоиться], потому что в последних матчах команда не показывает хорошей игры. Нам не хватает твердости. Вот над чем нужно работать.
– «Реал» пропустил 9 голов в последних трех матчах...
– Дело в том, что мы плохо обороняемся, команда недостаточно компактна. Мы должны быть более компактными, более упорядоченными.
– В перерыве вы заменили Вальверде и Тчуамени. У них были какие-то проблемы, или это тактическое решение?
– Вальверде не был готов на 100%, у него был дискомфорт в спине. Вчера он нормально тренировался, но в первом тайме почувствовал боль, и мы решили заменить его.
– Что насчет Тчуамени? Может ли свист на «Бернабеу» на нем сказаться?
– В эмоциональном плане – нет. Наше текущее положение – не индивидуальная проблема, а командная. Теперь нужно подниматься, бороться и выигрывать в следующем матче.
– Предстоят тяжелые выезды к «Ливерпулю» и «Аталанте».
– Мы должны сосредоточиться на сегодняшнем дне. Наша команда не показывает лучшую версию себя – мы должны найти ее, чтобы бороться за все трофеи, – сказал главный тренер «Реала» в интервью Movistar.
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