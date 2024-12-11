В ворота «Реала» назначили третий пенальти в этой ЛЧ – де Кетеларе из «Аталанты» сравнял счет в игре 6-го тура. В Ла Лиге – ни одного за 16 матчей
В ворота «Реала» назначили третий пенальти в этой Лиге чемпионов.
Орельен Тчуамени сзади сбил защитника «Аталанты» Сеада Колашинаца в своей штрафной на 45-й минуте матча 6-го тура общего этапа. Шарль де Кетеларе сравнял счет в игре точным ударом с точки (1:3, второй тайм).
До этого «Реалу» еще дважды били пенальти в текущей ЛЧ, один из которых был реализован Джонатаном Дэвидом из «Лилля» (1:0).
Примечательно, что за 16 матчей в Ла Лиге этого сезона в ворота мадридцев еще не назначались 11-метровые.
Фото: кадр из трансляции Sky Sport
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Педро Мартина
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