В ворота «Реала» назначили третий пенальти в этой ЛЧ – де Кетеларе из «Аталанты» сравнял счет в игре 6-го тура. В Ла Лиге – ни одного за 16 матчей

В ворота «Реала» назначили третий пенальти в этой Лиге чемпионов.

Орельен Тчуамени сзади сбил защитника «Аталанты» Сеада Колашинаца в своей штрафной на 45-й минуте матча 6-го тура общего этапа. Шарль де Кетеларе сравнял счет в игре точным ударом с точки (1:3, второй тайм).

До этого «Реалу» еще дважды били пенальти в текущей ЛЧ, один из которых был реализован Джонатаном Дэвидом из «Лилля» (1:0).

Примечательно, что за 16 матчей в Ла Лиге этого сезона в ворота мадридцев еще не назначались 11-метровые.

Фото: кадр из трансляции Sky Sport