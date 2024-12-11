Робертсон о новом формате ЛЧ: «Приятно приезжать в новые места, а не застрять в группе с 3 командами. Все получили удовольствие от изменений, думаю»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон подвел итоги игры с «Жироной».

Команда под руководством Арне Слота выиграла матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти.

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, который стал лучшим игроком матча, ответил на вопросы журналистов после игры.

«Приятный бонус – стать игроком матча. Думаю, это, наверное, только моя вторая такая награда. Мой сын любит играть с ней в саду, так что, возможно, теперь добавим еще одну в его игры.

Приятно получить такое признание, но вы давно меня знаете и знаете, что для меня главное – это команда и три очка. Шесть побед из шести – мы не могли бы желать лучшего».

О новом формате Лиги чемпионов

«Это действительно что-то новое – приезжать в новые места и играть с новыми командами, а не застревать в одной группе с тремя другими, как раньше. Думаю, все оценили и получили удовольствие от этих изменений».

О возвращении Алиссона

«Он был вне строя некоторое время, так что, возможно, мы хотели посмотреть, не заржавел ли он, но ничего подобного! Однако нам нужно больше контроля.

Мы не можем оставлять столько свободных зон, нам нужно прессинговать агрессивнее и намного лучше. Особенно в первом тайме – игра была слишком хаотичной», – сказал защитник «Ливерпуля ».

Алиссон вернулся, и это снова поднимает вопрос