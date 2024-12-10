Бонуччи о словах Шченсного про надетые наушники, чтобы не слышать предматчевую речь Леонардо: «Ему нужно промыть рот. Когда я говорил, его вообще не было – запирался в туалете»

Леонардо Бонуччи заявил, что Войчеху Шченсны стоило бы промыть рот.

Бывший вратарь «Ювентуса », а ныне «Барселоны» в одном из интервью рассказал, что надевал наушники в раздевалке, чтобы не слышать предматчевые речи Бонуччи.

«Мне было неприятно это слышать, я говорил только ради пользы команды. Да и когда я говорил, его вообще не было – он запирался в туалете, не буду говорить, чем занимался, но он сам рассказывал об этом (курил – Спортс”).

Это был момент, когда он отошел от футбола, потом вернулся: возможно, он был немного растерян. Я был очень удивлен тем дерьмом, которое он сказал», – заявил бывший защитник «Ювентуса».

По словам Бонуччи , Шченсному следовало бы «промыть рот».