Бонуччи о словах Шченсного про надетые наушники, чтобы не слышать предматчевую речь Леонардо: «Ему нужно промыть рот. Когда я говорил, его вообще не было – запирался в туалете»
Леонардо Бонуччи заявил, что Войчеху Шченсны стоило бы промыть рот.
Бывший вратарь «Ювентуса», а ныне «Барселоны» в одном из интервью рассказал, что надевал наушники в раздевалке, чтобы не слышать предматчевые речи Бонуччи.
«Мне было неприятно это слышать, я говорил только ради пользы команды. Да и когда я говорил, его вообще не было – он запирался в туалете, не буду говорить, чем занимался, но он сам рассказывал об этом (курил – Спортс”).
Это был момент, когда он отошел от футбола, потом вернулся: возможно, он был немного растерян. Я был очень удивлен тем дерьмом, которое он сказал», – заявил бывший защитник «Ювентуса».
По словам Бонуччи, Шченсному следовало бы «промыть рот».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
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