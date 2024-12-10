Флик о Ямале: «Несравненный талант, он может выкладываться по полной в каждой игре. Ламин показал, что может играть решающую роль»
Ханс-Дитер Флик охарактеризовал Ламина Ямаля.
Главный тренер «Барселоны» ответил на вопрос о том, сможет ли 17-летний вингер показать свою лучшую игру в матче против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов.
«Ламин может выкладываться по полной в каждой игре. Он несравненный талант.
Он получил травму и должен был восстановиться. Ему потребовалось время. Но он показал, что он может играть решающую роль. Мы полностью доверяем ему», – сказал Флик.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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