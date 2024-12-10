Ханс-Дитер Флик: «Барса» показала, чего стоит, в матчах с «Реалом» и «Баварией». Мы готовы к серьезным испытаниям и хотим сделать шаг вперед»
«Барселона» встретится с дортмундской командой в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 11 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.
«Мы провели много матчей, в которых показали, чего стоим. «Бавария», «Реал»... мы показали, что готовы к серьезным испытаниям.
Это будет тяжелая игра, но мы справимся с ней. Это другой уровень, и это мотивирует нас немного больше. Мы хотим сделать шаг вперед».
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«Я не уверен, что пресса уделяет ему слишком мало внимания. Для меня он очень важный игрок. Таково мое мнение. Я не могу контролировать то, что происходит вне клуба. Но я могу сказать, что он профессионал с большой буквы и всегда выкладывается полностью».
О зависимости от Левандовского
«Нам нужен Роберт, но и ему нужна команда. Никто не может победить в одиночку. Оба выигрывают от этих отношений. У него много качеств, но и у команды тоже. Это очень важно», – сказал главный тренер «Барселоны».
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