Шахин перед матчем с «Барсой» в ЛЧ: «Боруссия» хочет попасть в топ-8, но для нас важнее всего Бундеслига. Фаворитов нет – мы должны играть смело, посмотрим, сработает ли это»
Дортмундская «Боруссия» примет каталонскую команду в матче 6-го тура общего этапа. Игра пройдет в среду и начнется в 23:00 по московскому времени.
– Этот матч важен для места в турнирной таблице?
– Он ничем не отличается от других матчей. Каждый из них особенный. Я воспринимал их так же, будучи игроком.
Мы на равных с «Барсой» и хотим попасть в восьмерку лучших, и если мы выиграем, то проясним картину, но для нас самый важный турнир – это Бундеслига, потому что это самое честное соревнование.
Наш приоритет – финишировать в первой восьмерке, а затем получить немного везения в жеребьевке.
– Фактор домашнего поля дает вам преимущество?
– Против «Барсы» невозможно быть фаворитом, его нет. Это будет равная игра, и существуют аргументы в пользу обеих команд. Важно быть в форме.
Беспокойство вызывает многое. «Барса» – это не только Левандовски, но и Френки де Йонг, мой любимый игрок. Мы должны играть смело – посмотрим, сработает ли это, – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».
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