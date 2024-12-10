Шахин перед матчем с «Барсой» в ЛЧ: «Боруссия» хочет попасть в топ-8, но для нас важнее всего Бундеслига. Фаворитов нет – мы должны играть смело, посмотрим, сработает ли это»

Нури Шахин оценил значение матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Дортмундская «Боруссия » примет каталонскую команду в матче 6-го тура общего этапа. Игра пройдет в среду и начнется в 23:00 по московскому времени.

– Этот матч важен для места в турнирной таблице?

– Он ничем не отличается от других матчей. Каждый из них особенный. Я воспринимал их так же, будучи игроком.

Мы на равных с «Барсой» и хотим попасть в восьмерку лучших, и если мы выиграем, то проясним картину, но для нас самый важный турнир – это Бундеслига, потому что это самое честное соревнование.

Наш приоритет – финишировать в первой восьмерке, а затем получить немного везения в жеребьевке.

– Фактор домашнего поля дает вам преимущество?

– Против «Барсы» невозможно быть фаворитом, его нет. Это будет равная игра, и существуют аргументы в пользу обеих команд. Важно быть в форме.

Беспокойство вызывает многое. «Барса» – это не только Левандовски , но и Френки де Йонг , мой любимый игрок. Мы должны играть смело – посмотрим, сработает ли это, – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».