У Салаха 28 (16+12) очков в 22 матчах сезона – больше всех в топ-5 лиг. Вингер «Ливерпуля» забил «Жироне» с пенальти

Мохамед Салах забил 16-й гол в сезоне.

Вингер «Ливерпуля » реализовал пенальти в матче с «Жироной» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, второй тайм).

Египетский футболист проводит 22-ю игру в этом сезоне, на его счету 16 забитых мячей и 12 результативных передач. Он является лучшим игроком топ-5 европейских лиг по показателю «гол+пас». У ближайшего преследователя из АПЛ – форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда – 19 очков.

Подробную статистику 32-летнего игрока можно найти здесь .