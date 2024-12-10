У Салаха 28 (16+12) очков в 22 матчах сезона – больше всех в топ-5 лиг. Вингер «Ливерпуля» забил «Жироне» с пенальти
Мохамед Салах забил 16-й гол в сезоне.
Вингер «Ливерпуля» реализовал пенальти в матче с «Жироной» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, второй тайм).
Египетский футболист проводит 22-ю игру в этом сезоне, на его счету 16 забитых мячей и 12 результативных передач. Он является лучшим игроком топ-5 европейских лиг по показателю «гол+пас». У ближайшего преследователя из АПЛ – форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда – 19 очков.
Подробную статистику 32-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Squawka
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