Салах не забил пенальти «Реалу» в ЛЧ – мяч прошел рядом со штангой. На вингере «Ливерпуля» сфолил Менди

Мохамед Салах не реализовал пенальти в матче с «Реалом».

На 69-й минуте матча 5-го тура Лиги чемпионов Ферлан Менди сфолил на Салахе в штрафной площади «Реала ». Арбитр Франсуа Летексье назначил 11-метровый и показал защитнику мадридцев желтую карточку.

Исполняя 11-метровый, Салах не попал в створ ворот Тибо Куртуа – мяч прошел рядом со штангой.

Ранее во 2-м тайме «Реал» также не смог забить пенальти – голкипер мерсисайдцев Куивин Келлехер отразил удар Килиана Мбаппе.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:0, второй тайм).