Салах не забил пенальти «Реалу» в ЛЧ – мяч прошел рядом со штангой. На вингере «Ливерпуля» сфолил Менди
Мохамед Салах не реализовал пенальти в матче с «Реалом».
На 69-й минуте матча 5-го тура Лиги чемпионов Ферлан Менди сфолил на Салахе в штрафной площади «Реала». Арбитр Франсуа Летексье назначил 11-метровый и показал защитнику мадридцев желтую карточку.
Исполняя 11-метровый, Салах не попал в створ ворот Тибо Куртуа – мяч прошел рядом со штангой.
Ранее во 2-м тайме «Реал» также не смог забить пенальти – голкипер мерсисайдцев Куивин Келлехер отразил удар Килиана Мбаппе.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:0, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости