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Салах не забил пенальти «Реалу» в ЛЧ – мяч прошел рядом со штангой. На вингере «Ливерпуля» сфолил Менди

Мохамед Салах не реализовал пенальти в матче с «Реалом».

На 69-й минуте матча 5-го тура Лиги чемпионов Ферлан Менди сфолил на Салахе в штрафной площади «Реала». Арбитр Франсуа Летексье назначил 11-метровый и показал защитнику мадридцев желтую карточку.

Исполняя 11-метровый, Салах не попал в створ ворот Тибо Куртуа – мяч прошел рядом со штангой.

Ранее во 2-м тайме «Реал» также не смог забить пенальти – голкипер мерсисайдцев Куивин Келлехер отразил удар Килиана Мбаппе.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:0, второй тайм).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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Франсуа Летексье
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