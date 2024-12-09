Жота и Алиссон тренировались в общей группе «Ливерпуля». Кьеза пропустил тренировку из-за болезни
Диогу Жота и Алиссон тренировались в общей группе «Ливерпуля».
Мерсисайдцы провели подготовку перед завтрашним матчем с «Жироной» в Лиге чемпионов.
Сообщается, что португалец и бразилец близки к возвращению после длительных травм ребра и колена соответственно.
При этом также отсутствующий длительное время Федерико Кьеза не принимал участия в тренировке. Считается, что он пропустил ее из-за болезни, а не из-за новой травмы.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: This is Anfield
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