Жота и Алиссон тренировались в общей группе «Ливерпуля». Кьеза пропустил тренировку из-за болезни

Диогу Жота и Алиссон тренировались в общей группе «Ливерпуля».

Мерсисайдцы провели подготовку перед завтрашним матчем с «Жироной» в Лиге чемпионов.

Сообщается, что португалец и бразилец близки к возвращению после длительных травм ребра и колена соответственно.

При этом также отсутствующий длительное время Федерико Кьеза не принимал участия в тренировке. Считается, что он пропустил ее из-за болезни, а не из-за новой травмы.