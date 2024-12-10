Петржела о «Зените»: «Мне не нравится, что много латиноамериканцев, им уже надоело. Надо играть русской молодежкой»
Ранее клуб из Петербурга обратился в ЭСК из-за двух отмененных голов в матче с «Акроном» (1:2).
– Все равно это ничего не изменит. То, что случилось на поле, то и останется. Никакая комиссия уже не отменит.
– Смешно, что самая богатая команда России обращается в ЭСК из-за отмененных голов в матче со слабым клубом?
– Да, чудно.
– Должен ли «Зенит» показывать пример остальным клубам?
– Да, но «Зенит» в последнее время не играет так, как играл раньше. Я знаю, в чем проблема. Но все равно мне не нравится, что там много латиноамериканцев. Им уже надоело. Не понимаю, зачем. Надо играть русской молодежкой, а тут одни иностранцы.
– Получается, что богатые тоже плачут?
– Да, эту политику я не понимаю, потому что мне это не нравится, – сказал бывший главный тренер «Зенита».
Петржела о Соболеве: «Компьютерные игры могут быть причиной плохой формы. Например, если он проводит в них много времени и плохо спит»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий