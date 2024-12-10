Петржела о «Зените»: «Мне не нравится, что много латиноамериканцев, им уже надоело. Надо играть русской молодежкой»

Властимил Петржела не рад, что в «Зените» много иностранцев.

Ранее клуб из Петербурга обратился в ЭСК из-за двух отмененных голов в матче с «Акроном» (1:2).

– Все равно это ничего не изменит. То, что случилось на поле, то и останется. Никакая комиссия уже не отменит.

– Смешно, что самая богатая команда России обращается в ЭСК из-за отмененных голов в матче со слабым клубом?

– Да, чудно.

– Должен ли «Зенит» показывать пример остальным клубам?

– Да, но «Зенит» в последнее время не играет так, как играл раньше. Я знаю, в чем проблема. Но все равно мне не нравится, что там много латиноамериканцев. Им уже надоело. Не понимаю, зачем. Надо играть русской молодежкой, а тут одни иностранцы.

– Получается, что богатые тоже плачут?

– Да, эту политику я не понимаю, потому что мне это не нравится, – сказал бывший главный тренер «Зенита ».

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