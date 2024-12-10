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Тихонов о «Спартаке»: «Самая сильная команда РПЛ по качеству футбола сейчас. Игра просматривалась сразу, а сейчас стали более целостными»

Андрей Тихонов оценил игру «Спартака» в первой части сезона Мир РПЛ.

«Было сразу понятно, во что хочет играть Станкович. Просто в начале сезона иногда получалось, а иногда – нет. Тогда результат приходил не всегда, но я видел, что тренер живет игрой, переживает. По эмоциям Деяна ясно, что он не просто отбывает номер, а проживает каждый момент игры. Станкович – бывший футболист и понимает, что это такое, когда игроки имеют хорошие моменты и не используют их. Игра «Спартака» просматривалась сразу, а сейчас команда стала более целостной.

И в данный момент по качеству футбола «Спартак» – самая сильная команда РПЛ», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает третью строчку турнирной таблицы, имея в активе 37 очков.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoСпорт-Экспресс
logoАндрей Тихонов
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
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