Федерация Палестины: «Израильские игроки и клубы поддерживают геноцид. Футболистов других стран наказывают за меньшее. Мы на другой планете? Или мы жертвы двойных стандартов?»

В Федерации Палестины высказались о ситуации с Израилем и двойных стандартах.

«Азиатская конфедерация футбола публично выразила поддержку нашим требованиям, но Израиль является членом УЕФА. Существуют документально подтвержденные сообщения о том, как израильские чиновники, игроки и клубы выражают поддержку и подстрекают к геноциду. Игроки из других федераций были наказаны за менее серьезные действия, что заставляет задуматься – мы живем на другой планете? Или же являемся жертвами двойных стандартов?

Мои коллеги из АФК также одобрили предложение о финансировании полевого госпиталя и помощи в гуманитарной ситуации в Газе. Федерация Палестины и я благодарны. Это хороший старт. Надеюсь, проект будет успешным, и за ним последуют другие инициативы», – сказала вице-президент Палестинской федерации футбола Сьюзан Шалаби.

Федерация Палестины о конфликте с Израилем: «Геноцид в прямом эфире на фоне оглушительного молчания. Игроки месяцами оставались вдали от семей, некоторые не знали о судьбе близких»