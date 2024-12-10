Федерация Палестины: «Израильские игроки и клубы поддерживают геноцид. Футболистов других стран наказывают за меньшее. Мы на другой планете? Или мы жертвы двойных стандартов?»
«Азиатская конфедерация футбола публично выразила поддержку нашим требованиям, но Израиль является членом УЕФА. Существуют документально подтвержденные сообщения о том, как израильские чиновники, игроки и клубы выражают поддержку и подстрекают к геноциду. Игроки из других федераций были наказаны за менее серьезные действия, что заставляет задуматься – мы живем на другой планете? Или же являемся жертвами двойных стандартов?
Мои коллеги из АФК также одобрили предложение о финансировании полевого госпиталя и помощи в гуманитарной ситуации в Газе. Федерация Палестины и я благодарны. Это хороший старт. Надеюсь, проект будет успешным, и за ним последуют другие инициативы», – сказала вице-президент Палестинской федерации футбола Сьюзан Шалаби.
Федерация Палестины о конфликте с Израилем: «Геноцид в прямом эфире на фоне оглушительного молчания. Игроки месяцами оставались вдали от семей, некоторые не знали о судьбе близких»
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