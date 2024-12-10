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Федерация Палестины о конфликте с Израилем: «Геноцид в прямом эфире на фоне оглушительного молчания. Игроки месяцами оставались вдали от семей, некоторые не знали о судьбе близких»

В Палестине рассказали о влиянии конфликта с Израилем на футбол.

Как бы вы охарактеризовали ситуацию с октября 2023 года?

– Не что иное, как геноцид. Для палестинцев это не просто зверства, которые можно сравнить с геноцидом, а геноцид, транслируемый в прямом эфире, разворачивающийся на фоне оглушительного молчания. Тысячи детей убиты, гуманитарные организации подвергаются нападениям, школы и больницы уничтожаются. Даже палатки беженцев подвергаются бомбардировкам. Безопасных мест больше нет.

Люди умирают от беспощадных авиаударов или беспорядочных обстрелов, от недоедания или болезней, под гнетом жестокой реальности, в которой каждый является мишенью. Любой палестинец, который не страдает от самых ужасных зверств, живет изо дня в день под угрозой существования, молясь о конце этого геноцида и ощущая бессилие из-за коллективной неспособности что-либо сделать, что могло бы изменить ситуацию.

Нам пришлось приостановить чемпионат из-за войны и постоянной угрозы для команд и болельщиков, которые путешествовали между городами. Другие командные виды спорта также были отложены по тем же причинам. Наша мужская сборная была вынуждена проводить сборы за границей в течение долгого времени ради отборочных матчей на чемпионат мира. Футболисты были вынуждены оставаться вдали от своих семей месяцами, а некоторые играли под невыносимым психологическим давлением, не зная судьбы своих близких в Газе, – сказала вице-президент Палестинской федерации футбола Сьюзан Шалаби.

Федерация Палестины о конфликте с Израилем: «Мы потеряли не менее 353 футболистов, в том числе 91 ребенка, многие пропали без вести. Вся спортивная инфраструктура разрушена или серьезно повреждена»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoСборная Палестины по футболу
происшествия
Политика
logoсборная Израиля по футболу
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