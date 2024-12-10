Хедира о класико его времен: «Лучшие матчи в истории. Моуринью против Гвардиолы, Роналду против Месси... Криштиану был мотиватором, мы чувствовали себя римскими гладиаторами»

Сами Хедира заявил, что класико его периода были лучшими матчами в истории.

Немецкий футболист выступал за «Реал» с 2010 по 2015 год.

– Когда вы говорите о своей карьере, говорите ли вы, что участвовали в лучших матчах в истории?

– Да, я согласен. Эти матчи «Реала» и «Барсы» – лучшие в истории. Я, конечно, говорю это, поскольку сам участвовал в них. Но многие болельщики говорят то же самое.

Это Моуринью против Гвардиолы , Криштиану против Месси, столица против Каталонии... Это были матчи максимальной интенсивности, игры на очень высоком уровне. Это были захватывающие матчи с жестким футболом. И то, что мы сделали, было достойно похвалы, потому что, когда мы начинали в 2010 году, «Барселона » превосходила нас, но через год или два мы ликвидировали разницу.

«Барса» была более техничной, да, но у нас был менталитет и тактическая дисциплина... Мы были воинами на поле и в каждой игре чувствовали себя римскими гладиаторами. И с такими качественными игроками, как Хаби Алонсо , Озил , Криштиану Роналду... Это были три особенных года, и многие болельщики хотели, чтобы они вернулись. Даже в Германии мне об этом говорят.

– Кто был лидером в этих матчах?

– Капитаном был Касильяс, но лидером был Серхио Рамос, потому что в нем была испанская кровь и ДНК мадридского «Реала». Но не стоит забывать, что был и Криштиану Роналду, который всегда был готов к этим играм и заставлял всех двигаться вперед.

Он хватал тебя за руку и начинал говорить такие вещи, которые помогали тебе показать себя с лучшей стороны. «Давай, Сами, будь агрессивен. Месут, покажи свою магию. Ди Мария, возьми мяч и играй уверенно...» Он готовил нас всех морально к этим играм, он был мотиватором. И еще был Моуринью, который был гением в этих играх. Как он к ним готовился!

И, конечно, главной задачей было остановить Месси. Но это была общая задача, не только Моуринью. Все это создавало невероятную атмосферу перед играми. Мы знали, что должны выложиться на все 100%. Но были и другие игроки, такие как Арбелоа, которые старались изо всех сил, – сказал бывший полузащитник «Реала ».