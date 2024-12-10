Пивоваров о Мостовом и «Динамо»: «Обсуждаем его участие в медийных активностях. Возможно, видели его фото в образе царя, надеемся, что и в дальнейшем будем взаимодействовать»

В «Динамо» рассказали о планах дальнейшего сотрудничества с Александром Мостовым.

В начале ноября экс-полузащитник «Спартака» и сборной России прошел стажировку в «Динамо».

«Мы обсуждаем его участие в наших медийных активностях, недавно наш клуб взял награду за лучшую работу в этом направлении. Александр является известной фигурой.

Возможно, вы видели фотографию Мостового в образе царя из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Надеемся, что и в дальнейшем Александр будет с нами взаимодействовать», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров .

«Динамо» выложило фото Мостового с посохом: «Александр Владимирович меняет профессию»