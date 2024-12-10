Пивоваров о Мостовом и «Динамо»: «Обсуждаем его участие в медийных активностях. Возможно, видели его фото в образе царя, надеемся, что и в дальнейшем будем взаимодействовать»
В «Динамо» рассказали о планах дальнейшего сотрудничества с Александром Мостовым.
В начале ноября экс-полузащитник «Спартака» и сборной России прошел стажировку в «Динамо».
«Мы обсуждаем его участие в наших медийных активностях, недавно наш клуб взял награду за лучшую работу в этом направлении. Александр является известной фигурой.
Возможно, вы видели фотографию Мостового в образе царя из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Надеемся, что и в дальнейшем Александр будет с нами взаимодействовать», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
«Динамо» выложило фото Мостового с посохом: «Александр Владимирович меняет профессию»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости