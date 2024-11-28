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«Слегка неуважительно, мне это не понравилось». Юнгберг о Габриэле, изобразившем празднование Дьокереша после гола «Спортингу»

Фредрик Юнгберг осудил Габриэля Магальяэса за копирование празднования соперника.

Вчера «Арсенал» на выезде разгромил «Спортинг» (5:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

Бразильский защитник забил гол в добавленное к первому тайму время, сделав счет 3:0 в пользу лондонцев. После этого он повторил празднование нападающего «Спортинга» Виктора Дьокереша: изобразил маску, сцепив пальцы и закрыв лицо руками.

«Мне это не понравилось.

Конечно, он, должно быть, много говорил о том, как будет играть против Дьокереша и получится ли у него.

То есть его целью было просто показать, что он может с этим справиться. Но я думаю, что это слегка неуважительно», – сказал Viaplay бывший полузащитник «Арсенала».

«Пусть крадет его, если не может придумать собственное. Я не против». Дьокереш о Габриэле, изобразившем его празднование после гола «Спортингу»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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