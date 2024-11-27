«Пусть крадет его, если не может придумать собственное. Я не против». Дьокереш о Габриэле, изобразившем его празднование после гола «Спортингу»
Виктор Дьокереш высказался о Габриэле Магальяэсе, изобразившем его празднование.
Вчера «Арсенал» на выезде разгромил «Спортинг» (5:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.
Бразильский защитник забил гол в добавленное к первому тайму время, сделав счет 3:0 в пользу лондонцев. После этого он повторил празднование Дьокереша: изобразил маску, сцепив пальцы и закрыв лицо руками.
Нападающий «Спортинга», на счету которого уже 24 гола в этом сезоне, не смог отметиться результативными действиями в этом матче.
«Пусть крадет его, если не может придумать собственное празднование, я не против!
Я не знал, что он это сделал, но забавно, что ему нравится мое празднование», – сказал Дьокереш Viaplay.
Тролль дня. Габриэл забил «Спортингу» Дьокереша – и отметил его жестом
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Independent
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