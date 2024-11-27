«Пусть крадет его, если не может придумать собственное. Я не против». Дьокереш о Габриэле, изобразившем его празднование после гола «Спортингу»

Виктор Дьокереш высказался о Габриэле Магальяэсе, изобразившем его празднование.

Вчера «Арсенал » на выезде разгромил «Спортинг» (5:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

Бразильский защитник забил гол в добавленное к первому тайму время, сделав счет 3:0 в пользу лондонцев. После этого он повторил празднование Дьокереша: изобразил маску, сцепив пальцы и закрыв лицо руками.

Нападающий «Спортинга», на счету которого уже 24 гола в этом сезоне, не смог отметиться результативными действиями в этом матче.

«Пусть крадет его, если не может придумать собственное празднование, я не против!

Я не знал, что он это сделал, но забавно, что ему нравится мое празднование», – сказал Дьокереш Viaplay.

Тролль дня. Габриэл забил «Спортингу» Дьокереша – и отметил его жестом