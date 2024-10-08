Бонуччи о самом сложном сопернике: «Против Суареса больше всего нравилось играть, он бил и сам принимал удары без проблем. Кошмар, из-за которого я не спал, – Сапата»
Леонардо Бонуччи назвал самого сложного соперника.
«Тот, кто произвел на меня самое сильное впечатление, и с кем было веселее всего играть, это Луис Суарес, потому что он наносил удары и принимал их без малейших проблем. Мой кошмар, из-за которого я не мог спать по ночам, – это Сапата.
Боже, перед матчами против его «Аталанты» я не мог спать. Его сила и физическая мощь сделали его моим кошмаром.
Мне повезло играть против многих чемпионов. [Дидье] Дрогба, Роналду, Месси, [Фернандо] Торрес, кого-то я, может, забыл, но это было слишком круто», – сказал бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии в интервью Sky Calcio Club.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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